Курс України після перезавантаження Кабміну – Зеленський зустрівся з послами G7

Під час робочої поїздки президента Володимира Зеленського до Полтавської області відбулася зустріч з послами країн Великої сімки та головою Представництва ЄС в Україні.

Учасники зустрічі у неформальній атмосфері обговорили подальший курс України після зміни складу Кабінету міністрів.

– Президент наголосив на незмінності обраного курсу на реалізацію урядом та Верховною Радою політики, спрямованої на забезпечення добробуту, безпеки, захисту прав і свобод українців, а також на створення сильної правової держави, яка служить громадянину, – повідомила прес-служба Офісу президента.

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За словами Зеленського, Кабінет міністрів перезавантажили для того, щоб покращити результативність влади. Зміна уряду жодним чином не вплине на пріоритети у політиці України.

Глава держави також подякував за підтримку шляху реформ, який обрала Україна.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука, а разом із ним і весь Кабінет міністрів.

На тому ж засіданні новим прем’єр-міністром обрали Дениса Шмигаля, а невдовзі Рада проголосувала і за новий склад уряду.