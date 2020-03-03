Деякі депутати від фракції Слуга народу нібито отримали документ від Офісу президента, в якому йдеться про аргументування претензій до Офісу генерального прокурора та інших силових відомств.

Згідно з документом, Офіс генпрокурора і НАБУ “не діють відповідно до запиту суспільства на справедливість”.

– Президент неодноразово підкреслював: жодних “недоторканних” у нього не буде. Незалежно від того, на якій посаді людина працює, скільки вона працювала в команді, наскільки вона близька до президента. Єдиний критерій — чесність та ефективність. На одну посаду людина не призначається назавжди, – йдеться у документі.

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Також народним депутатам пропонують говорити про те, що вони зверталися до Офісу генерального прокурора для того, щоб вирішити питання в робочому порядку, проте це не принесло істотних змін.

Можливі відставки не означатимуть відмову від нових політиків.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явився документ для фракції Слуга народу, в якому описуються претензії до Кабінету міністрів та силових відомств.