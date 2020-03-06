Ми шукаємо джерела для виконання бюджету у першому кварталі – Шмигаль

Першочерговим завданням оновленого Кабінету міністрів є виконання держбюджету у першому кварталі 2020 року, для чого вже шукають джерела.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

– Коли ми будемо готові, то надамо усі цифри, будемо відвертими щодо ситуації. Ми також визначимо причини того, чому це сталося. Всі ці речі ми покажемо, провівши аудит, – сказав прем’єр-міністр.

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За його словами, оновлений уряд впроваджуватиме реформи для того, аби покращити життя українців і змінити Україну на краще.

Більшість реформ, розпочатих урядом Олексія Гончарука, продовжать, проте невелика кількість може зазнати корективів.

Шмигаль вважає, що однією з найскладніших буде саме судова реформа.

Нагадаємо, під час години запитань до уряду Денис Шмигаль заявив, що Кабмін розгляне можливість перегляду державного бюджету України на 2020 рік.