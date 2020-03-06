Вода у Крим, медицина і зміни до Конституції – головне з виступу Шмигаля у Раді

Прем`єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді визначив кілька принципових напрямків роботи на новій посаді, зокрема питання медицини, децентралізації та водопостачання в Крим.

Шмигаль заявляє, що вода в окупований Росією Крим може постачатися лише для населення, але не для промислових підприємств.

– Я вчора дуже чітко висловлювався щодо постачання води в український Крим. Ми не будемо постачати воду для промислових і військових об`єктів. Знак оклику. І на цьому ставимо крапку. Ми будемо постачати воду в разі необхідності або гуманітарної загрози українцям для господарських потреб, для пиття. Хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями ми маємо це забезпечити – це наш обов`язок перед нашими українцями, – заявив прем`єр-міністр.

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Також Кабмін проаналізує можливості держбюджету 2020 щодо індексації пенсій на користь 11 млн пенсіонерів.

Прем`єр-міністр розповів про подальшу роботу над підготовкою змін до Конституції щодо децентралізації.

– Ми започаткували і проводимо велику суспільну дискусію в Україні, вона пройшла наскрізно в усіх регіонах. Залишається сьогодні провести у Краматорську ще раз дискусію за участю фасилітаторів і медіаторів, як ми їх називаємо, за участю експертів, за участю місцевих лідерів думок і громад, – зазначив Шмигаль.

Раніше Факти ICTV писали, що Денис Шмигаль запевнив, що в уряду немає намірів закривати медичні заклади та звільняти медиків.