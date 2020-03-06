Кабмін планує переглянути держбюджет на 2020 рік – Шмигаль

Кабінет міністрів найближчим часом розгляне можливість перегляду державного бюджету на 2020 рік і подасть відповідні пропозиції в парламент.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години питань до уряду.

– Щодо перегляду бюджету. Працюємо сьогодні і завтра, дивимося на можливості бюджету. І невідкладно, як тільки будемо готові, запропонуємо зміни, щоб виконати соціальні зобов’язання, – повідомив він.

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Денис Шмигаль також повідомив, що питання щодо бюджетної децентралізації буде розглянуте на урядовому засіданні 11 березня.

– Ми повторно розглянемо питання про надання бюджетної самостійності ще для 67 ОТГ, де були проведені вибори. Тобто всі 1045 громад будуть переведені з другого кварталу на прямі міжбюджетні відносини. Це надасть їм самостійність, – сказав глава уряду.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль під час свого виступу у Верховній Раді повідомив, що держбюджет на 2020 рік варто переглянути, особливо в частині збільшення виплат і пенсій для простих українців.