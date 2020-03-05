Уряд продовжить співпрацю з МВФ та іншими кредиторами – Шмигаль

Новий уряд продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом та іншими кредиторами України.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, зміна уряду означає бажання більш якісних і швидких реформ в країні.
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– Уряд продовжить виважену фіскальну політику і конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом та іншими кредиторами України. Досягнення довгострокового благополуччя громадян України і стійке економічне зростання – це наша спільна мета, – написав він.
Шмигаль додав, що уряд готовий прийняти нові виклики і активніше просуватися на шляху реформ та інтеграції з Євросоюзом.
Нагадаємо, 4 березня Денис Шмигаль став прем’єр-міністром України. За відповідне рішення проголосували народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради.