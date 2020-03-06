Рада візьметься за призначення генпрокурора не раніше, ніж через тиждень – Іонушас

Народні депутати можуть зібратися на позачергове пленарне засідання, щоб розглянути питання призначення нового генерального прокурора України, не раніше, ніж за тиждень.

Про це заявив глава комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

Він нагадав, що, згідно з календарним планом роботи Ради, 10-13 березня народні обранці працюватимуть у комітетах.

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– Позачергове, якщо і буде щодо призначення, то тільки через тиждень, – сказав Іонушас.

Наступний пленарний тиждень у Верховній Раді розпочнеться 17 березня і триватиме до 20 березня.

Як повідомлялося, після відставки Руслана Рябошапки з поста генпрокурора його обов’язки виконує заступник генпрокурора Віктор Чумак.