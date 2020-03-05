Ми проводимо реформу, яка вже увійшла в історію – Рябошапка

Під час виступу у Верховній Раді генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Офіс генпрокурора розпочав реформу, яка вже увійшла в історію України.

За його словами, раніше у прокуратурі не було такого масового кадрового очищення.

– 729 прокурорів, які не пройшли тест на фаховість та доброчесність були звільнені, а ті, хто залишився, стали більше цінувати свою професію. І це передусім тому, що вони відчули незалежність, адже їм не дають незаконних вказівок, – сказав Рябошапка під час виступу.

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Він також сказав про те, що за три місяці роботи:

відкрили 27 проваджень щодо катування правоохоронцями;

відкрили більше 3 тис. кримінальних проваджень за незаконну вирубку і продаж лісів;

припинили діяльність більше 1 тис. незаконних гральних закладів;

відкрили більше 1,2 тис. справ проти корупціонерів, майже 900 з яких очікують на суд;

повернули до бюджету більше 5 млрд грн;

притягнули до відповідальності власників 12 банків, які крали в українців.

Рябошапка сказав про те, що політики дійсно хочуть посадок топ-корупціонерів, але прості громадяни вимагають справедливості там де живуть і працюють.

Насамкінець генпрокурор заявив, що його можуть звільнити, але він ще повернеться.

Нагадаємо, голосування за звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки відбудеться на позачерговому засіданні Верховної Ради 5 березня.

Причиною порушення питання стало нібито “небажання, неможливість або неспроможність забезпечити виконання завдань, поставлених законом перед органами прокуратури щодо захисту прав і свобод людини, суспільства та держави”.