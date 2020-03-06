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Факти / Україна / Політика

Співбесіди тривають: Шмигаль про формування Кабміну

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль проводить співбесіди щодо формування Кабміну. Про це він повідомив у парламенті під час години запитань до уряду.

– Щодо формування уряду. Наразі я проводжу співбесіди. Уряд буде сформований найближчим часом, як тільки будуть відібрані правильні і відповідальні кандидатури, – повідомив прем’єр.

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Нагадаємо, 4 березня під час позачергового засідання Верховної Ради депутати відправили у відставку уряд Олексія Гончарука.

Новим прем’єр-міністром став Денис Шмигаль. Відповідно склад Кабміну також оновився, однак деякі посади досі залишаються вакантними.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи ситуацію, повідомив, що консультації щодо вакантних посад у новому Кабміні тривають.

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