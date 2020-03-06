Яценюк не проводить переговори про входження в уряд Шмигаля

Оприлюднена у ЗМІ інформація про ймовірне “призначення” Арсенія Яценюка на посаду першого віце-прем’єра у Кабміні Дениса Шмигаля не відповідає дійсності.

Про це в коментарі Фактам ICTV повідомила прес-секретар Арсенія Яценюка Ольга Лаппо.

– Арсеній Яценюк не вів і не веде переговори про входження в уряд, – заявила прес-секретар політика.

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Нагадаємо, 4 березня під час позачергового засідання Верховної Ради депутати відправили у відставку уряд Олексія Гончарука.

Новим прем’єр-міністром став Денис Шмигаль. Відповідно склад Кабміну також оновився, однак деякі посади досі залишаються вакантними.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи ситуацію, повідомив, що консультації щодо вакантних посад у новому Кабміні тривають.