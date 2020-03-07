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Факти / Україна / Політика

На столі та сміється: Зеленський на обкладинці The Guardian

7 березня вийшов номер відомого британського журналу The Guardian зі статтею, присвяченій президенту України Володимиру Зеленському.

Журналісти взяли для назви матеріалу цитату українського лідера: “Моє запрошення до Білого дому? Мені сказали, що воно готується”.

На обкладинці номера The Guardian Зеленський сидить на круглому столі та сміється.

Читайте: Новий Кабмін незалежний від олігархів – Зеленський

На інших фотографіях, якими прикрашена стаття, президент України має серйозніший вигляд.

 

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Публикация от Guardian Weekend (@guardianweekend)

Нагадаємо, в грудні минулого року вийшов номер журналу Time із Зеленським на обкладинці.

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