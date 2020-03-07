Новий Кабмін незалежний від олігархів – Зеленський

У новому уряді немає міністрів, на яких мають вплив українські олігархи, заявив президент України Володимир Зеленський.

– Їм (олігархам. – Ред.) належить 70%-80% активів у цій країні. Кожен менеджер в Україні працював на одного з них або якось пов’язаний з одним із них. І вони наймають найкращих – ми повинні це розуміти, – сказав він в інтерв’ю.

За словами глави держави, відставка Кабінету міністрів Олексія Гончарука стала реакцією на ефективність роботи уряду.

– Коли ви робите такі глибокі зміни в країні, ви не можете зазнати невдачі, – сказав Зеленський.

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У матеріалі Bloomberg Quint зазначається, що президент України виступає за відкриття ринку землі в Україні, незалежність Національного банку і бере на себе відповідальність за захист націоналізації найбільшого банку України ПриватБанку.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада проголосувала пакетом за новий склад Кабміну. Новим прем’єр-міністром призначили Дениса Шмигаля.

Джерело: Bloomberg Quint