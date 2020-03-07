Постачання води в Крим було умовою Путіна на саміті в Парижі – Бутусов

Відновлення постачання води до Криму було однією з умов подальшого врегулювання ситуації на Донбасі, яку поставив Володимир Путін на переговорах у Парижі в грудні 2019 року і в телефонній розмові 14 лютого з Володимиром Зеленським, написав у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, посилаючись на джерела.

– Саме тому спочатку глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, а потім прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявили про намір подати воду до Криму (Шмигаль потім свої слова спростував). І саме тому влада розіслала запити в інжинірингові організації про підготовку проекту відновлення подачі води в Крим, – стверджує журналіст.

На його думку, це була перевірка громадської думки – чи готові українці піти на такі поступки Путіну, “і чи може постачання води в Крим стати темою для домовленостей з РФ”.

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Нагадаємо, відповідаючи на питання депутатів у Верховній Раді Денис Шмигаль заявив, що Україна не збирається відновлювати промислову подачу води до Криму. За його словами, це станеться лише після того, як півострів повернуть під контроль України.