Шмигаль: Ми не будемо постачати воду для промислових і військових об’єктів у Криму

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна точно не буде постачати воду в Крим для промислових і військових об’єктів.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання депутатів у Верховній Раді.

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– Ми не будемо постачати воду для промислових і військових об’єктів. Знак оклику та крапка. Ми будемо постачати воду українцям для потреб населення, для пиття у разі виникнення гуманітарної катастрофи. Це наш обов’язок перед українцями, це важливо, – зазначив Шмигаль.

Раніше Денис Шмигаль наголосив, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Але з технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду, яка піде на військові бази, неможливо.