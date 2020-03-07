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Факти / Україна

Сили ООС зазнали втрат на Донбасі внаслідок обстрілів і підриву БМП

Учора, 6 березня, на Донбасі внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої загинув український військовослужбовець, троє отримали бойові ураження.

Крім того, бойовики п’ять разів відкривали вогонь у бік позицій сил Операції об’єднаних сил, внаслідок чого ще один наш герой отримав поранення.

Обстрілам піддалися Авдіївка, Піски і Зайцеве.

Їх ворог обстрілював із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Як відомо, 11 березня у Мінську Тристороння контактна група обговорить три наступні ділянки розведення військ на Донбасі.

Джерело: Штаб ООС

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