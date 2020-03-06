PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Україна обговорить нові ділянки розведення на Донбасі на черговому засіданні ТКГ – Кулеба

Обговорення щодо трьох наступних точок розведення військ на Донбасі продовжать на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня.

– У нас є три додаткові точки, де ми хочемо проводити розведення, вони обговорюються. 11 березня має відбутися чергове засідання ТКГ у Мінську, де ця дискусія буде продовжена, – повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі програми Право на владу.

Він додав, що влада продовжує планово рухатися шляхом реалізації ініціатив президента Володимира Зеленського, спрямованих на встановлення миру в Україні.

Читайте: Зеленський пропонує зробити секторальне розведення сил на Донбасі

Дмитро Кулеба також зазначив, що мир, безпека і територіальна цілісність – це перші три слова, які він визначив як пріоритети.

Нагадаємо, раніше під час засідання ТКГ погодила ділянку для розведення сил у районі Гнутового.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка