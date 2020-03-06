Україна обговорить нові ділянки розведення на Донбасі на черговому засіданні ТКГ – Кулеба

Обговорення щодо трьох наступних точок розведення військ на Донбасі продовжать на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня.

– У нас є три додаткові точки, де ми хочемо проводити розведення, вони обговорюються. 11 березня має відбутися чергове засідання ТКГ у Мінську, де ця дискусія буде продовжена, – повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі програми Право на владу.

Він додав, що влада продовжує планово рухатися шляхом реалізації ініціатив президента Володимира Зеленського, спрямованих на встановлення миру в Україні.

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Дмитро Кулеба також зазначив, що мир, безпека і територіальна цілісність – це перші три слова, які він визначив як пріоритети.

Нагадаємо, раніше під час засідання ТКГ погодила ділянку для розведення сил у районі Гнутового.