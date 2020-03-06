Зеленський дав Путіну рік на завершення війни на Донбасі – The Guardian

Україна вийде з переговорів, якщо за рік президент Росії Володимири Путін не покладе край війні на Донбасі, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.

– Час іде. Уряд може витратити один рік на угоду. Більше не можна, – наголосив глава держави.

За його словами, під час зустріч із Путіним у Парижі було кілька емоційних аспектів.

– Думаю, він мене почув. У мене було таке відчуття. Сподіваюся, що воно не хибне, – додав Зеленський.

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Водночас він зазначив, що є два-три плани дій на випадок відмови від переговорів, але не назвав їх.

Раніше Володимир Зеленський аноносував можливий обмін полоненими у березні цього року та зустріч глав держав нормандської четвірки наприкінці квітня.