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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар та євро здорожчали: курс валют на 11 березня

Національний банк України на 11 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 28,79 грн за євро, а це на 56 копійок більше в порівнянні з попереднім банківським днем – 28,2336 грн за євро.

Офіційний курс долара на 11 березня – 25,31 грн, що на 39 копійок вище, ніж 10 березня.

Читайте: Знецінення нацвалюти: в НБУ назвали причину

Курс валют в Україні на 11.03 від НБУ:

  • $ 1 – 25,31 грн;
  • € 1 – 28,79 грн.

Курс валют НБУ на 11 березня 2020 в Україні

Нагадаємо, обвал цін на нафту, який відбувся 9 березня, сколихнув світову економіку. Ціна за барель нафти марки Brent впала на 30% і склала $31,4. І хоч до кінця дня ціна трохи підвищилась, експерти назвали це наймасштабнішим падінням з часів війни у Перській затоці у 1991 році.

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