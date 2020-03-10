Обвал цін на нафту: чи вплине на курс гривні та ціни на пальне

Обвал цін на нафту, який відбувся у понеділок, 9 березня, сколихнув світову економіку. Ціна за барель нафти марки Brent впала на 30% і склала $31,4. І хоч до кінця дня ціна трохи підвищилась, експерти назвали це наймасштабнішим падінням з часів війни у Перській затоці у 1991 році.

Факти ICTV розібрались у причинах різкого падіння цін на нафту та їх наслідках для України – що буде з гривнею та українською економікою.

Ціни на нафту впали. До чого тут Росія та ОПЕК?

Причиною масштабного коливання ціни на нафту став конфлікт між Росією та Саудівською Аравією.

Справа в тому, що через коронавірус вартість пального вже давно знижується. На світовому ринку утворився надлишок нафти, адже Китай, який був одним з найбільших імпортерів, скоротив попит.

Для того, щоб виправити ситуацію, країни-учасники ОПЕК планували знизити добування нафти. Вони зібрались для перемовин 6 березня, але так і не змогли домовитись про продовження угоди щодо скорочення видобування нафти. Чинна ж припиняє діяти вже з 1 квітня, і після цього будь-які обмеження з країн будуть зняті.

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Росія відмовилась посилювати обмеження, аргументуючи це тим, що країні не вигідно. У відповідь Саудівська Аравія, в якій добування нафти коштує дуже дешево, знизила вартість своєї сировини. Вона запропонувала своїм клієнтам знижку у $7-8 на майбутні контракти, а також заявила про нарощування видобутку.

Криза в Росії. Що сталось з рублем?

Коливання цін на нафтопродукти відчутно позначилось на РФ. Це, пояснюють експерти, спричинене тим, що половина російської економіки зав’язана на видобутку і продажу нафтопродуктів та газу.

Так, російський рубль, курс якого прямо залежить від нафтових котирувань, впав до чотирирічного мінімуму. Вартість долара зросла до 75,6 рублів, а євро – 86 рублів. Хоча станом на 10 березня нацвалюта РФ трохи укріпилась і долар коштував вже 72,5 рубля.

Зачепило також російські цінні папери – на біржі у Лондоні ціни на них впали. Найбільших втрат зазнали компанії Новатек – 27,5%, Лукойл – 25,6%, Сбербанк – 25,2%.

Чому вчорашні події назвали чорним понеділком?

9 березня охрестили чорним понеділком на світових фондових біржах. Внаслідок падіння вартості нафти ринки в усіх куточках світу відчутно обвалились. Падіння оцінюють як намасштабніше з часів світової кризи 2008 року.

Зокрема, обвал спіткав Гонконгську біржу – індекс Hang Seng впав на 4,23%. Під час закриття торгів на Паризькій фондовій біржі головний показник котирувань провідних французьких корпорацій CAC 40 впав на 8,39%. На Міланській біржі торги завершились обвалом на 11,7%, на Лондонській – 7,7%.

Американський же ринок обвалився відразу після початку торгів – індекс Dow Jones, приміром, впав на 7%. Через це торги припинились на 15 хвилин.

Відчув коливання і ринок криптовалюти. Ціна біткоїна впала на $900 і станом на ранок 10 березня коливалась в межах $7 800.

А от золото як надійний засіб збереження капіталу навпаки здорожчало майже на 20%. Станом на вівторок 10 березня воно коштувало $1 654 за унцію, і це рекордна вартість з 2012 року.

Та експерти заспокоюють – кризовою ситуація здається лише на перший погляд.

– Суттєве зниження вартості енергоресурсів у підсумку дасть тільки позитив для економік – це зниження собівартості виготовлення продукції, надання транспортних послуг тощо, – говорить економіст Андрій Новак.

Рубль різко впав. Те саме чекає і на гривню?

На тлі подій понеділка курс української гривні теж продемонстрував нестабільність. Курс долара на міжбанку 10 березня злетів до 25,35 грн в продажу, додавши 34 копійки. Курс євро в продажу виріс на 42 копійки – до 28,80 грн.

Та економіст переконує, що коливання курсу – це психологічна реакція українців на обвал рубля у сусідній країні.

– Треба, щоб керівництво НБУ та уряду вийшло з публічною заявою та дало чіткий сигнал, що загрози для гривні немає. Залежності гривні від рубля ні торгівельної, ні інвестиційної немає, тому, незважаючи на обвал рубля, гривні з фінансової точки зору нічого не загрожує, – говорить експерт.

Експерт з інвестицій та прогнозування European Analytical Centre Вадим Бардась прогнозує, що курс долара коливатиметься в межах 25-26 грн, але обвалу нацвалюти очікувати точно не варто. Зокрема, й через значний обсяг резервів Нацбанку.

– Гривня продовжить повзучу девальвацію через зниження ділової активності в глобальній економіці, оскільки зменшаться обсяги експорту вітчизняних товарів та надходження боргового капіталу в Україну і збільшиться потреба в емісії національної грошової одиниці для покриття дефіциту державного бюджету, – зазначає експерт.

Ціна на нафту знизилась. Це означає, що пальне подешевшає?

Україна може тільки виграти від падіння цін на нафтопродукти. Зокрема, через зниження вартості пального. Та, зазначає експерт Андрій Новак, падіння ціни залежатиме від двох факторів – світової ціни та курсу гривні.

– Знизиться вартість приблизно в тих самих пропорціях, в яких відбудеться здешевшання на світових ринках. Але багато чого залежатиме від курсу гривні. 80% пального – імпортне. Воно купується за валюту. Тож якщо гривня девальвуватиме, то це знівелює падіння цін на нафтопродукти.

Водночас про те, що має відбутись падіння цін на пальне, говорять і в Антимонопольному комітеті. Там наголосили, що “прискіпливо вивчатимуть динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами”, бо ціну не лише на сиру нафту, але й на опт бензину та дизпалива очікує суттєве падіння.

Натомість Вадим Бардась на значне зниження цін на пальне радить не сподіватись. Він нагадує, зниження на початку року з $65 до поточних значень майже не вплинуло на цінники на АЗС. Пальне подешевшало лише на 2,6% за 59-відсоткового обвалу цін на нафту.

– Ринок пального в Україні монополізований, і власники фіксують високі доходи, тому основним фактором впливу на ціну є обсяг попиту. В поточних умовах можна очікувати лише незначного зниження вартості пального – на 3-5% залежно від еластичності обсягів продажу на АЗС стосовно ціни.

Підсумовуючи, економічний експерт Новак також наголошує, що ціни на нафту у перспективі можуть тільки знижуватись:

– Загальна тенденція в тому, що видобувні джерела енергії відходять у минуле. Їх частка зменшується на противагу відновлювальним джерелам. Ця тенденція продовжуватиметься. Ціни на нафту навіть цього року ризикують опуститись до позначки 20.

Отже, падіння на світових ринках хоч і викликало багато паніки, значного впливу на українську економіку не матиме.

Лілія Ященко