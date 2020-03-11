Курс долара зріс на міжбанку до 27 грн, НБУ витратив $350 млн на стримування

Гривня на міжбанку продовжила падіння протягом дня 11 березня. Станом на 21.00 курс долара у продажу перевищив позначку в 27 грн/$1.
1 євро у продажу в середньому продається за 29,63 грн.
У Національному банку України погіршення настроїв на фінансових ринках пояснюють психологічним фактором через поширення коронавірусу.
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Також для підтримки Нацбанк сьогодні продав на міжбанку $350 млн і заявив про готовність за необхідності і надалі проводити інтервенції з продажу валюти.
Нагадаємо, на середу, 12 березня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 25,31 грн/$1.
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