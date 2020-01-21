Буде стабільною або зміцніє. Експерти не бачать загроз для гривні

Гривня втратила позиції, але панікувати не варто. Від початку тижня долар зріс трохи більше як на 20 копійок. Але це незначне коливання і жодних загроз для валюти немає. Експерти прогнозують, що гривня буде втримуватися на нинішніх позиціях, або навіть зміцніє в 2020 році.

Останні півроку гривня дивувала українців. За рік з 28 грн долар опустився до майже 23 грн. Такі позначки обмінників востаннє українці бачили 2016 року. Не всі радіють дешевшій валюті, але зміцнення гривні багатьох тішить. Деталі в сюжеті Наталії Кулик.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що на готівковому ринку на курси валют має великий вплив психологічний фактор.

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