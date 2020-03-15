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Факти / Україна / Суспільство

У Львові посилюють карантин: працюватимуть лише аптеки і продуктові магазини

16 березня у Львові закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

Таке рішення ухвалить міська комісія з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення зранку у понеділок.

– З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде ухвалено зранку, але готуватись можна вже, – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

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До слова, міністр охорони здоров’я України заявив, що у зв’язку з поширенням коронавірусу необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб.

Джерело: Львівська міська рада 

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