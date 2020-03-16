Україна закрила кордон для іноземців – список закритих пунктів пропуску

16 березня набула чинності тимчасова заборона в’їзду в Україну для іноземців, запроваджена з метою протидії поширенню коронавірусу.

Розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону було ухвалено на засіданні РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні.

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Документ регламентує:

тимчасову заборону з 00 год. 00 хв. 16 березня до 3 квітня 2020 року на перетинання державного кордону на в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства;

з 00 год. 00 хв. 17 березня до 3 квітня 2020 року тимчасово закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення.

З 230 чинних пунктів пропуску через державний кордон залишаються функціонувати 123. Тобто 107 пунктів у період до 3 квітня цього року закриють.

Раніше Факти ICTV писали, що 16 березня у Львові та Одесі закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.