Украина закрыла границу для иностранцев — список закрытых пунктов пропуска

16 марта вступил в силу временный запрет въезда в Украину для иностранцев, введенный с целью противодействия распространению коронавируса.

Распоряжение о временном ограничении пересечения государственной границы было принято на заседании СНБОУ по противодействию распространению коронавируса в Украине.

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Документ регламентирует:

временный запрет с 00.00 16 марта до 3 апреля 2020 на пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства;

с 00.00 17 марта до 3 апреля 2020 временно закрыть пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского воздушного сообщения.

Из 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются функционировать 123. То есть 107 пунктов в период до 3 апреля этого года закроют.

Напомним, 16 марта во Львове и Одессе закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.