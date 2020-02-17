Країни почали евакуацію своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess

Канада, Південна Корея, Гонконг, Італія та Австралія розпочинають евакуації своїх громадян, які пройшли двотижневий карантин на круїзному лайнері Diamond Princess. Зокрема, Австралія оголосила, що забере 200 своїх громадян, які прибудуть 19 лютого в аеропорт міста Дарвін.

Обов’язковою умовою для евакуації є негативний тест на коронавірус.

Громадян США, які перебували на борту, вже евакуювали з судна. Скільки саме людей вдалося забрати – поки невідомо. Але з Міжнародного аеропорту Токіо вранці вилетіли два чартери американського уряду.

Американці, хворі на коронавірус, залишаються в японських лікарнях.

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Очікується, що евакуйованих доставлять на бази Військово-повітряних сил. Крім того, всіх помістять на двотижневий карантин.

Дехто з американців відмовився від евакуації. Вони вирішили, що краще дочекатися закінчення карантину на судні, який завершується 19 лютого.

Раніше стало відомо, що в евакуйованих з Diamond Princess громадян США виявлено коронавірус.