За несплату рахунків в період карантину газ не відключать – Герус

Підприємства, які надають комунальні послуги, зокрема облгази і обленерго, не відключатимуть споживачів через неоплачені рахунки під час карантину.

Про це повідомив глава профільного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

– З такими підприємствами, як обленерго і облгази, є домовленості про те, що вони не будуть відключати споживачів в період карантину. Також ми будемо ініціювати на законодавчому рівні скасування пені за несвоєчасну оплату послуг ЖКГ під час карантину, зміни в порядок надання субсидій, щоб в разі виникнення у громадян заборгованостей вони не приводили до втрати субсидій, – сказав нардеп під час засідання погоджувальної ради.

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Герус закликав громадян уникати відвідування центрів обслуговування і банківських відділень, де зазвичай спостерігаються черги на оплату житлово-комунальних послуг, і за можливості оплачувати все онлайн.

– Звичайно, платити за ЖКГ необхідно, але хочу звернутися до громадян, особливо до тих, хто в зоні ризику: якщо ви бачите чергу в банку або центрі обслуговування – утримайтеся. Будуть ухвалені відповідні рішення, щоб не було погіршень для споживачів, – підсумував Герус.

Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні є п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вранці ще два випадки коронавірусу підтвердили у Чернівецькій області.

13 березня у Житомирській області одна жінка померла від коронавірусу. В Україні оголошено карантин до 3 квітня.