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Факты / Украина / Общество

За неуплату счетов на период карантина газ не отключат – Герус

Предприятия, осуществляющие предоставление коммунальных услуг, в частности облгазы и облэнерго, не будут отключать потребителей из-за неоплаченных на фоне карантина счетов.

Об этом сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус.

— С такими предприятиями, как облэнерго и облгазы, есть договоренности о том, что они не будут отключать потребителей в период карантина.

Также мы будем инициировать на законодательном уровне отмену пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ во время карантина, изменения в порядок предоставления субсидий, чтобы в случае возникновения у граждан задолженностей они не приводили к потере субсидий, – сказал нардеп в ходе заседании согласительного совета.

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Герус призвал граждан избегать посещения центров обслуживания и банковских отделений, где обычно наблюдаются очереди на оплату жилищно-коммунальных услуг, и по возможности осуществлять оплату счетов онлайн.

— Конечно, платить за ЖКХ необходимо, но хочу обратиться к гражданам, особенно к тем, кто находится в зоне риска: если вы видите очередь в банке или центре обслуживания – воздержитесь.

Будут приняты соответствующие решения, чтобы не было ухудшений для потребителей, – подытожил Герус.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине есть пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Утром еще два случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области.

13 марта в Житомирской области одна женщина умерла от коронавируса. В Украине объявлен карантин до 3 апреля.

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