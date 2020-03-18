Дарниця перевела співробітників офісу на дистанційний режим роботи

Фармацевтична компанія Дарниця продовжує забезпечувати українців усіма необхідними медикаментами. Однак у зв’язку з карантином співробітники офісу переведені на дистанційний режим роботи, повідомляє прес-служба компанії.

– Відповідальність – це одна з чотирьох цінностей Дарниці. Ми відповідальні перед нашими співробітниками, тому офіс компанії переходить на дистанційний режим роботи. Водночас ми відповідальні перед пацієнтами. Ліки, які виробляє Дарниця, щодня допомагають українцям і рятують їх життя. Розуміючи це, ми зробили все необхідне, щоб наше виробництво продовжило роботу. Ми забезпечили захист наших співробітників (відповідно до рекомендацій МОЗ і ВООЗ) під час роботи та подбали про їх безпечне пересування, – йдеться в повідомленні.

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У прес-службі підкреслили, що Дарниця в своїй відповідальності солідарна з лікарями. Тому компанія продовжує виробляти якісні, ефективні та доступні препарати відповідно до вимог стандарту GMP.

Фармацевтична компанія Дарниця спільно з сімейним фондом Zagoriy Foundation передали три апарати штучної вентиляції легенів в Київську лікарню швидкої допомоги, оскільки саме цих апаратів, з досвіду інших країн, не вистачає в період епідемії Covid-19.

Устаткування Vela виробництва компанії Viasys (США) забезпечує штучну вентиляцію легенів хворим, які перебувають у важкому і критичному стані.

Фармацевтична компанія Дарниця заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному виразі.

Продуктовий портфель компанії містить близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрями розвитку портфеля – кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. Бенефіціарами фармацевтичної компанії Дарниця є сім’я Загорій.

Нагадаємо, фармацевтична компанія Дарниця в 2019 році завершила вісім клінічних досліджень нових лікарських засобів, зокрема чотири – з доведення біоеквівалентності.