Маски потрібні медичним працівникам і тим, хто має підозру або захворів на коронавірус, набагато більше, ніж здоровим людям.

Такої думки дотримується колишня очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

– Скуповуючи десятками і сотнями медичні маски, ви забираєте з ринку те, що надзвичайно необхідно для медичних закладів, – розповідає вона.

Також Скалецька закликала дослухатися до рекомендацій МОЗ та ВООЗ.

– Носіння маски не захищає від можливості зараження, а лише створює примарне враження захищеності.

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Зоряна Скалецька підкреслила необхідність максимально залишатися вдома під час карантину та запевнила, що ефективно працювати можна і в домашніх умовах.

– Skype, телефон та інтернет дають змогу повноцінно працювати поза офісом.

Для прикладу вона привела главу МОЗ Великої Британії, міністра культури Франції та прем’єр-міністра Канади, які працюють дистанційно через зараження коронавірусом.

Нагадаємо, з 12 березня у Вікна-новинах екс-міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька щодня розповідатиме, що треба знати про коронавірус.