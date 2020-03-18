Маски потрібні медичним працівникам і тим, хто має підозру або захворів на коронавірус, набагато більше, ніж здоровим людям.
Такої думки дотримується колишня очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.
– Скуповуючи десятками і сотнями медичні маски, ви забираєте з ринку те, що надзвичайно необхідно для медичних закладів, – розповідає вона.
Також Скалецька закликала дослухатися до рекомендацій МОЗ та ВООЗ.
– Носіння маски не захищає від можливості зараження, а лише створює примарне враження захищеності.
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Зоряна Скалецька підкреслила необхідність максимально залишатися вдома під час карантину та запевнила, що ефективно працювати можна і в домашніх умовах.
– Skype, телефон та інтернет дають змогу повноцінно працювати поза офісом.
Для прикладу вона привела главу МОЗ Великої Британії, міністра культури Франції та прем’єр-міністра Канади, які працюють дистанційно через зараження коронавірусом.
Нагадаємо, з 12 березня у Вікна-новинах екс-міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька щодня розповідатиме, що треба знати про коронавірус.