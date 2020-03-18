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Факти / Україна / Суспільство

Коли відкриється метро в Києві

16 березня Кабмін ухвалив розпорядження про закритття метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі через пандемію коронавірус.

Обмеження роботи Київського метрополітену діятиме до 3 квітня 2020 року.

З 4 квітня цього року метро має запрацювати у штатному режимі, якщо у столиці не зафіксують спалах коронавірусу.

Читайте: На зупинках черги, у транспорті тиснява: перший день у Києві без метро

Коли відкривається метро в Києві - дата

Як писали Факти ICTV, від 17 березня обов’язковою умовою користування наземним транспортом є наявність медичної маски.

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