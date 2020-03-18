День, коли все зупинилось. Як кияни діставались на роботу після закриття метро

Колапс на дорогах, черги на маршрутки та закритий метрополітен. Так Київ зустрів 18 березня. Віднині у салоні транспортного засобу має бути не більше 10 людей. Утім, 10 – це лише за законом, насправді їх кількість у маршрутках значно більша, оскільки людям треба якось діставатися на роботу.

Одні обирають таксі, ціна на яке суттєво не змінилася, інші вистоюють черги та набиваються у транспорт, аби дібратися зі спальних районів у центр, та навпаки. Утім надмірна кількість людей у транспорті не єдине порушення. Від 17 березня обов’язковою умовою користування наземним транспортом є наявність медичної маски. І це мали б контролювати правоохоронці, утім на зупинках їх не видно. Деталі у сюжеті Владислава Круглова.

Нагадаємо, у Києві оголосять режим надзвичайної ситуації. Кабінет міністрів України чекає на розпорядження столичної влади, після чого буде ухвалено постанову уряду.

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