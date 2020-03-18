Через спалах коронавірусу в Україні та карантин Київський метрополітен припинив роботу до 3 квітня 2020 року.

Замість підземки киянам пропонують користуватися наземним транспортом. Але застерігають: входити в нього можна лише у захисних масках.

Київпастранс нагадав маршрути наземного транспорту, що дублюють гілки метро.

Святошинсько-Броварська (червона) гілка:

автобусні маршрути: №№2, 24, 46, 62, 114, 115, 118;

тролейбусні маршрути №№5, 7, 43,50;

трамвайні маршрути №№1, 3, 14, 15, 18;

маршрутне таксі №228.

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Сирецько-Печерська (зелена) гілка:

автобусні маршрути: №№51, 63, 45, 91;

тролейбусні маршрути: №№5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к;

трамвайні маршрути: №№14, 15, 18;

маршрутне таксі: №№220, 516, 155, 166, 500.

Куренівсько-Червоноармійська (синя) гілка:

автобусні маршрути: №№19, 51, 62, 73, 72, 119;

тролейбусні маршрути: №№ 11,12, 42Д, 43, 45;

трамвайні маршрути: №№ 11, 12, 16, 17, 19;

маршрутне таксі: № 155, 166, 500.

Нагадаємо, у Києві хочуть запустити маршрути, які дублюватимуть метро.