Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Карантин з 12 березня введено на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

Згідно з постановою про карантин, в Україні введуть низку обмежувальних заходів.

Зокрема, на три тижні повинен бути введений карантин у всіх навчальних закладах.

Масові заходи за участю 200 і більше осіб повинні бути скасовані, крім заходів державної необхідності (Верховна Рада працюватиме в звичайному режимі).

Спортивні заходи повинні проводитися тільки після дозволу міжнародних організацій і без глядачів.

Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією.

З опівночі 16 березня призупиняє роботу 94 пунктів пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

З 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Повинна працювати заборона на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

16 березня у Львові закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

МОЗ зобов’яже лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 18 березня в Україні зареєстровано 14 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу, зокрема два летальні – у Житомирській та Чернівецькій областях.