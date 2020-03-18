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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Карантин з 12 березня введено на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

Згідно з постановою про карантин, в Україні введуть низку обмежувальних заходів.

Зокрема, на три тижні повинен бути введений карантин у всіх навчальних закладах.

Масові заходи за участю 200 і більше осіб повинні бути скасовані, крім заходів державної необхідності (Верховна Рада працюватиме в звичайному режимі).

Спортивні заходи повинні проводитися тільки після дозволу міжнародних організацій і без глядачів.

Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією.

З опівночі 16 березня призупиняє роботу 94 пунктів пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

З 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Повинна працювати заборона на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

16 березня у Львові закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

МОЗ зобов’яже лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 18 березня в Україні зареєстровано 14 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу, зокрема два летальні – у Житомирській та Чернівецькій областях.

 

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09:17 - 18 березня

Министерство иностранных дел Украины обнародовало статистику, в которой говорится о количестве украинцев с коронавирусом за границей.

12 граждан лечатся от недуга: в Германии — 5, в Италии — 2, в Польше -2, в Молдове — 1, в ОАЭ — 1, в Доминиканской Республике — 1.

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09:16 - 18 березня

Увечері 17 березня протягом години у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізували шестеро людей з підозрою на коронавірус.

Стан усіх хворих – стабільний, в однієї людини – пневмонія. Аналізи на Covid-19 будуть відправлені до Києва.

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09:14 - 18 березня

В Італії найближчим тижнем почнуть тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах.

Вакцину розробили італійські вчені компанії Takis. Її отримали на підставі фрагмента генетичного матеріалу вірусу.

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22:23 - 17 березня

Володимир Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають за кордоном, як вони зможуть повернутися додому.

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22:22 - 17 березня

Cинод ПЦУ опублікував практичні настанови для проведення богослужінь під час карантину.

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22:20 - 17 березня

З 12.00 18 березня буде припинено курсування приміських поїздів. Більшість електричок завтра не вирушать за маршрутом, а деякі з них прослідують за скороченим маршрутом, щоб його завершити до 12.00.

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20:00 - 17 березня

Нова пошта під час карантину продовжить працювати у штатному режимі.

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19:27 - 17 березня

Приміське, міжміське та міжобласне пасажирське сполучення з Києвом буде припинено опівдні 18 березня.

Про це на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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19:17 - 17 березня

Верховна Рада тимчасово на час карантину скасувала обов‘язкову верифікацію для вимушено переміщених осіб.

Переселенцям Донбасу, які під час карантину не пройдуть фізичну ідентифікацію в Ощадбанку, не зупинять соціальні виплати.

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19:03 - 17 березня
Кількість пасажирів у транспорті

Поліція та водії громадського транспорту слідкуватимуть за тим, щоб у транспорті не було більше 10-20 пасажирів під час карантину.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу.

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