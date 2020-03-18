Політичні сили повинні об’єднатися заради подолання кризи – Новинський

Політичні сили в Україні повинні об’єднатися заради подолання кризи, пов’язаної з пандемією коронавірусу та економічною кризою. Про це йдеться в зверненні члена Комітету ВРУ з прав людини та реінтеграції Донбасу Вадима Новинського в Facebook.

Як зазначає Новинський, ситуація в країні та в світі через пандемію коронавірусу Covid-19 вимагає консолідації суспільства.

– Україна зіткнулася з викликами, які можуть серйозно ускладнити економічну та соціальну ситуацію. Країна відчуває на собі дію війни, пандемії коронавірусу, падіння фінансових ринків, неефективності державної системи. Необхідно вжити заходів, спрямованих на забезпечення єдності всередині країни. Політичні партії повинні забути про протиріччя. Чвари та ненависть повинні поступитися місцем солідарності громадян перед обличчям більш серйозних і страшних проблем, – пише Новинський.

Він зазначає, що країну повинні об’єднати три пріоритети, кожен з яких – важливий і самоцінний. Перший – це люди, їх здоров’я і безпека в умовах пандемії. Кожен повинен відповідально підійти до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я, самодисципліна – це кращий засіб від поширення пандемії.

Другий – відновлення економіки, соціальний захист громадян від наслідків кризи та безробіття. Необхідно припинити фінансування війни та перенаправити доходи бюджету на підтримку малозахищених верств населення. Третій – мир, захист життів співвітчизників в критичних обставинах.

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На думку Новинського, кожен повинен зробити внесок, щоб Україна пройшла часи турбулентності гідно. Він закликав владу захистити від коронавірусу жителів окупованих територій і населених пунктів поблизу лінії розмежування.

– Ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб мінімізувати наслідки, особливо для людей, які потребують турботи та входять в основну групу ризику -людей похилого віку, ветеранів. Звертаюся до президента, уряду, колег з Верховної Ради. Ми не повинні забувати про людей на тимчасово непідконтрольних територіях. У Донецьку, Луганську, Горлівці, Макіївці живуть такі ж громадяни України, у майбутньому нам разом будувати єдину країну, – заявив Вадим Новинський.

Як першочергову допомогу народний депутат запропонував організувати постачання гуманітарного вантажу для жителів окупованих територій.

– Ми повинні направити гуманітарну та медичну допомогу за лінію розмежування. Необхідно об’єднати можливості влади та підприємців. Ніхто не має права самоусуватися, проявляти егоїзм. Від наших спільних дій, здатності переступити протиріччя залежать не тільки життя і добробут наших громадян, а й майбутнє України, – резюмував парламентарій.

16 березня Вадим Новинський зареєстрував в парламенті проект постанови щодо спеціальної допомоги жителям непідконтрольних територій Донбасу на час карантину через коронавірус.

До слова, Міністерство інфраструктури розширило заходи для повернення співгромадян в Україну. Для повернення українців із Німеччини, Чехії та Польщі запустять спецпотяги.