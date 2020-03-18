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Факти / Україна

Чому люди скуповують їжу і як пережити карантин – поради психолога

Люди панікують через невідомість перед майбутнім. Ніхто не знає, коли закінчиться карантин.

Про це розповіла психолог Віра Романова.

– Страх перед невідомим-це цілком природна реакція мозку. Захисний механізм, який давав предкам сигнал “будь на сторожі” і допомагав вижити. Але сучасній людині притаманні й інші інстинкти. Наприклад – стадний. Людина в критичній ситуації вважає за краще йти за груповою поведінкою, віддаючи їй перевагу перед індивідуальною. Інстинкти створюють відчуття підвищеного комфорту серед собі подібних, навіть якщо вони поводяться дуже нерозумно. Саме це і пояснює “набіги на супермаркети” по всьому світу, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Жорсткі обмежувальні заходи і штрафи – як проходить карантин у світі

Як пережити карантин:

1. Менше читайте новини, відфільтровуйте їх і споживайте тільки перевірені джерела. Перевіряйте всю інформацію і не вірте відразу емоціям.

2. Менше обговорюйте коронавірус серед своїх знайомих. Не забувайте про інші теми бесіди.

Психологи також радять приділити час сім’ї – подивитися фільм або приготувати разом вечерю.

Нагадаємо, 18 березня у Київській області ввели надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу.

Джерело: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

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