Карантин в Україні: 10 порад, чим зайнятися вдома

Карантин в Україні з 12 березня – не перший масштабний превентивний захід у світі. Коронавірус відтермінував весілля принцеси Беатріс, а Кетті Перрі та Орландо Блуму довелося відмовитися від церемонії одруження в Японії.

Крім того, багатьом доведеться відмовитися від подорожей, адже коронавірус поширився вже на понад 100 країн.

В Україні виявили лише один випадок зараження на коронавірус у чоловіка, який повернувся з Італії. Проте влада країни епідемії чекати не захотіла і вирішила закрити українців на карантин на три тижні з 12 березня.

Це передбачає низку обмежень: закриваються навчальні заклади, масові заходи, де запланована присутність понад 200 людей, під забороною (в Києві понад 60 людей), спортивні заходи можуть проводитися тільки після дозволу міжнародної організації та без глядачів.

Що це означає? Карантин в Україні для багатьох ознаменується посиденьками вдома. Щоб вони були веселими та продуктивними, Факти ICTV зібрали топ-10 способів ефективно провести карантин.

Спорт. Літо вже зовсім скоро, а сідниці самі себе не накачають. Вільний час можна витратити на заняття спортом і приведення фігури в той вигляд, який буде тішити вам око.

Серіали. Netflix презентував кілька гідних вашої уваги багатосерійних картин. Факти зібрали топ-5 найкращих, зокрема:

Нарко: Мексика

Месія

Занос

Ти

Ключі Локків

Відьмак

Онлайн-шопінг. Якщо не хочете ходити в магазини, де багато людей, то замовляйте в інтернеті. До слова, з Китаю теж можна! Коронавірус вам з посилкою ніхто не привезе.

Розбирання мотлоху. У всіх же є кілька коробок або цілий балкон, де зберігається все дуже потрібне, чим ніхто не користується? Ось настав час цього позбутися. До слова, психологи навіть радять розбирати мотлох у будинку та викидати (можете продати, якщо це хтось купить) непотрібні речі, це допомагає непогано перезавантажитися.

Читання книг. Однак якщо не хочете швидко відкласти це заняття, то зупиніть свій вибір на двох книгах, які ви будете чергувати: посібник, який стосується професійної діяльності, та художню літературу.

Правильне байдикування в соцмережах. Якщо вже вирішили провалитися у віртуальний світ, то зробіть це цікаво. В інтернеті є сотні ідей для оригінальних селфі вдома. Також можете записати нове відео для Tik Tok. Крім того, ніколи не пізно завести свій блог або Telegram-канал.

Читайте: Карантин у Кривому Розі: школи закриті, ТЦ працюють

Надсилання листа незнайомцю. А ми і не говорили, що всі ідеї будуть буденними. У світі існують цілі рухи, спрямовані на зближення людей. Одим з таких є написання листів незнайомцям. Однак не обов’язково відправляти поштою, можете його залишити в тому місці, де його точно помітять.

Майстер-шеф в ефірі. Прийшов час приготувати щось зі списку, який давно доповнюється стравами з інтернету. Може лазанья? Якщо тісто купувати, то це швидко та смачно. Чізкейк домашній? Теж швидко, а набір продуктів не дорогий. Тут все залежить від ваших смаків і кулінарних навичок.

Секс. Це заняття, звичайно, парне і підійде не всім, але все ж.

Знайомство. Йдеться не лише про романтичні стосунки, але і про нового друга. Та й просто про спілкування в чаті. Буде потрібен телефон і бажання поговорити.

Нагадаємо, 11 березня карантин ввели на всій території України. Уряд ухвалив рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для міністерств, відомств, служб і для поповнення державного резерву.