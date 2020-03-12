У Кривому Розі під час робочої наради комісії з питань техногенної екологічної безпеки оголосили в місті карантин і проведення протиепідемічних заходів.

Карантин введено у всіх навчальних закладах, зокрема і в Криворізькому національному університеті.

За словами директора департаменту освіти та науки Тетяни Кріпак, для виконання навчальних планів будуть розроблені механізми дистанційного навчання.

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Однак в місті поки не планують обмеження роботи ТРЦ. Кінотеатри сеанси фільмів, які вже в прокаті не скасовують, хоча прем’єри нових все ж переносять.

Нагадаємо, 11 березня карантин ввели на всій території України. Рішення було ухвалено на засіданні Кабміну. Уряд ухвалив рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для міністерств, відомств, служб і для поповнення державного резерву.