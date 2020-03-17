Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

На КПВВ у зоні проведення ООС посилено контроль – що змінилося

На пунктах пропуску на лінії розмежування посилюються заходи контролю. Повного обмеження пересування через пункти пропуску не буде, але вояки пильніше ставитимуться до того, хто, куди і навіщо прямує.

Усім, хто заїжджає із тимчасово окупованих районів Донеччини та Луганщини і хоче потрапити на підконтрольну Україні територію, роблять температурний скринінг. Загалом на Донбасі працює п’ять КПВВ: один піший – у Станиці Луганській та чотири автомобільних на Донеччині. До карантину вони всі разом приймали до 45 тис. людей. Деталі у сюжеті Тетяни Наконечної.

Нагадаємо, у Києві для запобігання поширення коронавірусу оголосили карантин. Тимчасово також припинено роботу ринків і ярмарків і обмежена робота всіх торгових закладів, крім продуктових магазинів і аптек.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бал Met Gala 2020 перенесли через коронавірус
Бал Met Gala 2020 перенесли через коронавірус
Від Тимошенко до Королевської: нардепи на засіданні в масках та гумових рукавичках
Від Тимошенко до Королевської: нардепи на засіданні в масках та гумових рукавичках
У США першим добровольцям ввели вакцину від коронавірусу
У США першим добровольцям ввели вакцину від коронавірусу
Спаринги збірної України проти Франції та Польщі скасовані – ЗМІ
Спаринги збірної України проти Франції та Польщі скасовані – ЗМІ
Як антисептик може нашкодити здоров’ю
Як антисептик може нашкодити здоров’ю
Як виявити коронавірус? Тест на знання симптомів хвороби
Як виявити коронавірус? Тест на знання симптомів хвороби
Влітку піде на спад, восени – нова хвиля: як коронавірус поширюватиметься Україною
Влітку піде на спад, восени – нова хвиля: як коронавірус поширюватиметься Україною
Американці скуповують зброю та боєприпаси через карантин
Американці скуповують зброю та боєприпаси через карантин

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка