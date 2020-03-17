На КПВВ у зоні проведення ООС посилено контроль – що змінилося

На пунктах пропуску на лінії розмежування посилюються заходи контролю. Повного обмеження пересування через пункти пропуску не буде, але вояки пильніше ставитимуться до того, хто, куди і навіщо прямує.

Усім, хто заїжджає із тимчасово окупованих районів Донеччини та Луганщини і хоче потрапити на підконтрольну Україні територію, роблять температурний скринінг. Загалом на Донбасі працює п’ять КПВВ: один піший – у Станиці Луганській та чотири автомобільних на Донеччині. До карантину вони всі разом приймали до 45 тис. людей. Деталі у сюжеті Тетяни Наконечної.

Нагадаємо, у Києві для запобігання поширення коронавірусу оголосили карантин. Тимчасово також припинено роботу ринків і ярмарків і обмежена робота всіх торгових закладів, крім продуктових магазинів і аптек.

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