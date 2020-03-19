Як працюватимуть банки під час карантину

Під час карантину українські банки працюватимуть у звичайному режимі.

Вітчизняна банківська система продовжить обслуговувати клієнтів, розказали у Національному банку України.

НБУ готовий підтримувати ліквідність банківської системи, згладжувати коливання курсу.

Сьогодні ми маємо достатній запас міцності: міжнародні резерви України перевищують 26 млрд доларів США, – додали в НБУ.

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Клієнти банків матимуть змогу відвідати відділення банків, зняти готівку у терміналі чи в касі. Гривневі банкноти НБУ планує додатково знезаражувати у сховищі. Ті українці, хто боїться на період карантину виходити з дому, можуть скористатися дистанційним банкінгом.

Нагадаємо, українцям не нараховуватимуть штрафи за несвоєчасну сплату комуналки під час карантину.