Рішення про введення НС у Києві ухвалено, готуються документи

Рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в Києві вже ухвалено, документи проходять юридичні процедури.
Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
– Насправді, рішення про надзвичайну ситуацію введено державною надзвичайною комісією на всій території країни 10 березня. А ми позавчора підтвердили посилення обмежувальних заходів і ввели надзвичайну ситуацію на території міста Києва, – сказав він.
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Як повідомлялося, надзвичайну ситуацію в Київській області через поширення коронавірусу ввели 18 березня.
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