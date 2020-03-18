Що таке надзвичайна ситуація і чим вона відрізняється від надзвичайного стану

Режим надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу станом на 18 березня було введено у трьох областях України – Чернівецькій, Житомирській та Київській.

Факти ICTV розібралися, чим відрізняється надзвичайна ситуація від надзвичайного стану.

Що таке надзвичайна ситуація

Офіційне формулювання: обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, викликана катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією.

Загальні ознаки НС:

наявність або загроза загибелі людей;

значне погіршення умов життєдіяльності;

істотне погіршення стану здоров’я людей;

заподіяння економічних збитків.

У нинішньому випадку – мова йде про подолання надзвичайної ситуації, пов’язаної з коронавірусом. Її офіційна назва – Медико-біологічна надзвичайна ситуація природного характеру регіонального рівня.

В її умовах спочатку влада забезпечить підтримку медичних працівників, лікарень та інформаційного забезпечення населення.

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Що таке надзвичайний стан

Режим надзвичайного стану відрізняється наступним:

обмежений в’їзд і виїзд в області та міста;

комендантська година, до забезпечення безпеки підключають армію і поліцію;

перекривають аеропорти і деякі дороги;

призупиниться діяльність політпартій;

правоохоронці отримають можливість оглядати транспортні засоби, будівлі, вилучати речі;

можуть ввести картки на продукти і предмети першої необхідності;

евакуюють населення з небезпечних місць за необхідності;

указом президента може бути введена цільова мобілізація, а держава зможе розпоряджатися майном підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

До слова, більше про те, що таке надзвичайний стан і в яких випадках його вводять, читайте у матеріалі Фактів ICTV.