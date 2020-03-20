Від 17 тис. грн: у Києві поліція оштрафувала 49 людей за порушення карантину

Поліція в Києві зафіксувала 49 випадків порушення протиепідемічних заходів, на порушників правил карантину складено адміністративні протоколи.
– Щодо всіх порушників складено 49 адміністративних протоколів за ст.44-3 (Порушення правил карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, – зазначили в прес-службі ГУ НП в Києві.
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Неоподатковуваний мінімум в Україні дорівнює 17 грн.
Раніше Факти ICTV писали, що Шевченківський районний суд Києва оштрафував жінку на 17 тис. грн за порушення правил карантину.
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