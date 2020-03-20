Порушила правила карантину: в Києві жінку оштрафували на 17 тис. грн

Шевченківський районний суд Києва оштрафував жінку на 17 тис. грн за порушення правил карантину.

Місцева мешканка продавала продукти харчування з рук, у невстановленому місці, чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил на період дії карантину.

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За результатами розгляду справи жінку визнали винною у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 44-3 (Порушення правил карантину).

На неї наклали адміністративний штраф завбільшки 17 тис. грн.

Це перше рішення у справі за порушення правил карантину.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 березня ухвалила низку тимчасових законів, які покликані боротися з розповсюдженням коронавірусу в Україні та попередити економічні ризики. Зокрема, йдеться про закон №3219.

Для людей, які можуть бути інфіковані коронавірусом, передбачена адміністративна відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину). А за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням – кримінальна відповідальність.

Джерело: Шевченківський районний суд Києва