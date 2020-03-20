З 12 березня в Україні було запроваджено карантин. Згідно з його правилами, потрібно зберігати соціальну дистанцію та обмежити своє перебування у людних місцях.
Останнім часом з’явилося чимало зручних сервісів для доставки продуктів додому.
Однак поки вони доступні лише у деяких обласних центрах України.
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Як замовити продукти з доставкою додому?
Glovo
Glovo є найпопулярнішим сервісом доставки в Україні. Наразі він діє у 15 містах, а серед послуг – доставка з ресторанів, супермаркетів та аптек.
Де можна замовити:
- Черкаси;
- Чернігів;
- Чернівці;
- Дніпро;
- Івано-Франківськ;
- Харків;
- Херсон;
- Київ;
- Миколаїв;
- Одеса;
- Полтава;
- Суми;
- Вінниця;
- Запоріжжя;
- Житомир.
Вартість доставки залежить від обраного супермаркету. Сервіс представлено у додатках Android та Apple.
Zakaz
Сервіс Zakaz пропонує швидку доставку якісних продуктів з кращих супермаркетів вашого міста.
Компанія також розробила додатки для Android та Apple, що значно спрощує замовлення. Максимальна вага замовлення становить 30 кг.
Де можна замовити:
- Київ;
- Дніпро;
- Харків;
- Львів;
- Одеса;
- Житомир;
- Вінниця;
- Запоріжжя.
Вартість доставки залежить від обраного супермаркету.
Metro Shop
Metro Cash & Carry – мережа магазинів професійної оптової торгівлі, де продається абсолютно все: від риби і м’яса до гамаків та торшерів. 90 % продукції Metro виготовлено на українських підприємствах.
В Україні налічується 25 магазинів Metro. Деякі з них пропонують сервіс доставки продуктів Metro Shop.
Де можна замовити:
- Львів;
- Харків;
- Київ;
- Одеса;
- Івано-Франківськ.
Оскільки Metro орієнтується на оптовиків, замовлення виконуються лише від 1 000 грн.
Для доставки продуктів Metro використовує сучасні авто з можливістю підтримки температурного режиму.
У зв’язку з поширенням коронавірусу кожне авто доставки проходить санітарний контроль.
Нагадаємо, Факти ICTV публікували перелік зручних варіантів замовлення ліків з доставкою додому.