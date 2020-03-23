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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін заборонив експорт етилового спирту до червня

Уряд ухвалив рішення до 1 червня 2020 року заборонити експорт етилового спирту з території України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України 23 березня.

Читайте: Необхідно готуватися до економічної кризи в Україні – Денис Шмигаль

Пости контролю на виїздах з підприємств, які виробляють етиловий спирт, мають забезпечити контроль – куди та кому відвантажується спирт, додав очільник уряду.

Нагадаємо, Кабмін ввів надзвичайний стан з метою запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції ще в трьох областях України: Донецькій, Тернопільській та Черкаській. На сьогодні режим надзвичайної ситуації встановлений уже в дев’яти областях країни.

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