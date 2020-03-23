МЗС шукає спонсорів для повернення українців, які застрягли за кордоном

Міністерство закордонних справ шукає спонсорів для надання матеріальної допомоги українцям, які не можуть повернутися в Україну.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

– Ми намагатимемось шукати шляхи матеріально допомогти нашим громадянам, які з тих чи інших причин залишаться за кордоном, – каже Божок.

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Складна ситуація з поверненням українців із країн Латинської Америки і Карибського басейну.

– Є такі місця, де у нас по п’ять, по дві чи по три людини застрягли, – говорить дипломат.

Як писали Факти ICTV, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає , що друга хвиля повернення громадян України розпочнеться через економічну кризу, спричинену коронавірусом.