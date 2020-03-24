Дарниця виділила кошти на купівлю ще трьох апаратів ШВЛ

Фармацевтична компанія Дарниця приєдналася до ініціативи з загальнонаціонального збору коштів для закупівлі 50 апаратів штучної вентиляції легенів в українські лікарні. Збір коштів стартував 20 березня за ініціативою благодійного фонду Zagoriy Foundation та Української біржі благодійності. Про це повідомляє прес-служба фармкомпанії.

У Дарниці нагадали, що раніше компанія спільно з Zagoriy Foundation вже закупила та передала три апарати штучної вентиляції легенів у Київську міську лікарню швидкої допомоги.

Голова наглядової ради Darnitsa Group Дмитро Шимків закликав представників українського бізнесу приєднатися до ініціативи.

– Світ охоплений пандемією, та подолати її можна лише спільними зусиллями бізнесу, держави і кожного українця. Зараз таке об’єднання не просто важливо – воно буде рятувати життя, – підкреслив Шимків.

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Всього в рамках кампанії зі збору коштів планується зібрати 49,3 млн грн для придбання 50 апаратів ШВЛ виробництва США. В умовах пандемії Covid-19 це обладнання є незамінним у лікуванні пацієнтів з важкими ускладненнями.

Фармацевтична компанія Дарниця заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному виразі.

Частка Дарниці в 2019 році склала 13,76%. Продуктовий портфель компанії складається з близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрями розвитку портфеля – кардіологія, неврологія та рішення проблем болю.

Zagoriy Foundation заснований в 2015 році членами сім’ї Загорій, які є бенефіціарами компанії Дарниця. Фонд сприяє утвердженню культури меценатства та філантропії в Україні, підтримує культурні досягнення і розвиток сучасного мистецтва, займається реформами в сфері освіти та науки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фармацевтична компанія Дарниця продовжує забезпечувати українців усіма необхідними медикаментами. Однак у зв’язку з карантином співробітники офісу переведені на дистанційний режим роботи.