Дарница завершила 8 клинических исследований новых препаратов

Фармацевтическая компания Дарница в 2019 году завершила восемь клинических исследований новых лекарственных средств, в том числе четыре – по доказательству биоэквивалентности.

Как сообщила компания, для проведения исследований по биоэквивалентности Дарница привлекла одну из ведущих биоаналитических лабораторий Европейского Союза, а клиническую часть исследований проводила в Украине.

Клинические исследования – это подтверждение эффективности и безопасности новых лекарственных средств. Они являются неотъемлемым этапом разработки препаратов, который предшествует его регистрации и широкому медицинскому применению.

По данным Государственного экспертного центра Минздрава Украины, по состоянию на 10 марта 2020 года в Украине начато 487 клинических испытаний. Основные направления, по которым ведутся исследования, – онкология, гастроэнтерология, неврология, ревматология, эндокринология.

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Дарница также напомнила, что результаты исследования биоэквивалентности лекарственного средства Тиара Трио для лечения пациентов с артериальной гипертензией были представлены на 28-м Европейском конгрессе по артериальной гипертензии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Всего в 2019 году Дарница представила девять новых брендов в кардиологическом, неврологическом и других терапевтических классах. Сейчас на разных стадиях проектов по разработке находятся 62 новых лекарственных средства.

Фармацевтическая компания Дарница основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%. Бенефициары Дарницы – семья Загорий.

В 2019 году Дарница провела ребрендинг и обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. Изменения отражают новые стратегические цели компании, среди которых – диджитализация, лидерство в сложных генерических препаратах и создание международного фармацевтического бренда.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании СНБО будут обсуждаться вопросы обеспечения всем необходимым украинских больниц и аптек в связи с распространением в мире коронавируса.