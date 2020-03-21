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Ворожий привіт із маркуванням СД-3. Бойовики гатять із забороненої зброї

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів четверо українських захисників зазнали поранень. Противник стріляв біля Широкиного, Мар’їнки, Новотроїцького, Красногорівки, Кримського, Луганського, Хутора Вільного, Новгородського та Новотошківського.

На позиції можна вивчати, який арсенал має на озброєнні окупаційна армія. Убивче залізо прилітає до оборонців Кримського майже щодня.

Ворожий привіт із маркуванням СД-3 днями вибухнув біля укріплень армійців. Ані снаряду, ані уламків не знайшли.  Тільки двигун лишився.

Міна ОЗМ-72 підскакує на висоту близько метра. Після вибуху розлітається по колу. Радіус ураження до тридцяти метрів. У того, хто зриває розтяжку, шанси вижити – мізерні.

На ділянці фронту окупанти не скупляться і б’ють із усього, що мають: від калібру 5,45 до заборонених 120-х мінометів. Воїни у боргу не лишаються.

Факти ICTV раніше писали про тактику ворога на передовій.

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