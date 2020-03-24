Ціни на гречку та овочі за місяць зросли на 50% – АМКУ

З початку березня Антимонопольний комітет України фіксує підвищення роздрібних цін на базові продукти харчування на українському ринку.
У деяких регіонах України зросла вартість круп та цукру:
- гречки – більше ніж на 50%;
- пшона – на 24%;
- цукру – на 16%.
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Зросли ціни й на овочі.
– Майже на 60% подорожчала картопля, в деяких мережах вдвічі піднялися ціни на цибулю та моркву, – звітують в АМКУ.
Задля збереження конкуренції комітет вимагає від харчових рітейлерів надавати інформацію про закупівельні та роздрібні ціни на базові продукти харчування.
Нагадаємо, сайт Факти ICTV підготував матеріал про коронавірус в Україні, зібравши всю актуальну інформацію.
Джерело: АМКУ
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