Ціни на гречку та овочі за місяць зросли на 50% – АМКУ

З початку березня Антимонопольний комітет України фіксує підвищення роздрібних цін на базові продукти харчування на українському ринку.

У деяких регіонах України зросла вартість круп та цукру:

гречки – більше ніж на 50%;

пшона – на 24%;

цукру – на 16%.

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Зросли ціни й на овочі.

– Майже на 60% подорожчала картопля, в деяких мережах вдвічі піднялися ціни на цибулю та моркву, – звітують в АМКУ.

Задля збереження конкуренції комітет вимагає від харчових рітейлерів надавати інформацію про закупівельні та роздрібні ціни на базові продукти харчування.

Нагадаємо, сайт Факти ICTV підготував матеріал про коронавірус в Україні, зібравши всю актуальну інформацію.

Джерело: АМКУ