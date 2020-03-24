PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ціни на гречку та овочі за місяць зросли на 50% – АМКУ

З початку березня Антимонопольний комітет України фіксує підвищення роздрібних цін на базові продукти харчування на українському ринку.

У деяких регіонах України зросла вартість круп та цукру:

  • гречки – більше ніж на 50%;
  • пшона – на 24%;
  • цукру – на 16%.

Читайте: АТБ підвищує ціни на продукти – що і на скільки подорожчає

Зросли ціни й на овочі.

– Майже на 60% подорожчала картопля, в деяких мережах вдвічі піднялися ціни на цибулю та моркву, – звітують в АМКУ.

Задля збереження конкуренції комітет вимагає від харчових рітейлерів надавати інформацію про закупівельні та роздрібні ціни на базові продукти харчування.

Нагадаємо, сайт Факти ICTV підготував матеріал про коронавірус в Україні, зібравши всю актуальну інформацію.

Джерело: АМКУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка